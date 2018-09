Berlin (AFP) Wegen der geplanten strengeren Handhabung von Rüstungsexporten haben Betriebsräte beim SPD-geführten Bundeswirtschaftsministerium Alarm geschlagen. Ohne Exporte sei die Rüstungsindustrie "nicht überlebensfähig", heißt es in einem gemeinsamen Brief von 22 Betriebsräten der Rüstungsunternehmen an Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD), der AFP am Donnerstag vorlag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.