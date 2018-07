Münster (AFP) Deutschland hat mit dem Export von Strom im vergangenen Jahr so viel Gewinn gemacht wie noch nie. 2013 lieferten deutsche Konzerne Strom für 3,76 Milliarden Euro in Nachbarländer, teilte am Donnerstag das Internationale Wirtschaftsforum Regenerative Energien (IWR) in Münster mit. Abzüglich der Kosten für Stromimporte bleibe ein Rekord-Überschuss von 1,95 Milliarden Euro. Dabei hätten die Energieunternehmen Import-Strom für durchschnittlich 4,9 Cent je Kilowattstunde eingekauft. Den Export-Strom lieferten sie laut IWR indes für 5,2 Cent pro Kilowattstunde aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.