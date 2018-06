Brüssel (AFP) Die USA und die Europäische Union haben angesichts der anhaltenden Gewalt in der Ukraine ihre Sanktionen gegen Russland verschärft. Die am Mittwoch beschlossenen Strafmaßnahmen der USA richten sich unter anderem gegen russische Unternehmen aus dem Rüstungs-, Finanz- und Energiesektor. Die EU zielt mit ihren Beschlüssen unter anderem auf die Unterstützer prorussischer Separatisten in der Ostukraine.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.