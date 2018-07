Phnom Penh (AFP) Menschenrechtler in Kambodscha haben gegen die umstrittene Haftverkürzung für einen Kinderschänder aus Deutschland protestiert. Die ursprüngliche Gefängnisstrafe von 28 Jahren sei von einem Berufungsgericht auf zehn Jahre reduziert worden, kritisierte die Kinderschutzbewegung Action Pour Les Enfants (APLE) am Donnerstag. Da der Mann schon im Jahr 2007 verurteilt worden sei und seither hinter Gittern sitze, könne er nach drei weiteren Jahren wieder auf freien Fuß kommen. Die verkürzte Strafe werde dem Leiden der Opfer in keiner Weise gerecht, sagte APLE-Aktivistin Seila Samleang.

