Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat auf ihrer Geburtstagsfeier in Berlin Genesungswünsche an den an Leukämie erkrankten ehemaligen FDP-Chef Guido Westerwelle gesandt. "Ich wünsche ihm von Herzen alles, alles Gute", sagte Merkel am Donnerstagabend vor rund 650 Gästen nach einem Telefonat mit Westerwelle in der CDU-Zentrale in Berlin. Der ehemalige Außenminister hatte vor zehn Jahren auf der Feier von Merkels 50. Geburtstag seine Homosexualität öffentlich gemacht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.