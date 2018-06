Göttingen (AFP) Der Zielkomet der spektakulären Raumfahrtmission "Rosetta" sieht offenbar so ähnlich aus wie eine Plastikente. Das legen neue Bilder des Kometen 67P/Tschurjumov-Gerasimenko nahe, wie das Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung (MPS) am Donnerstag in Göttingen mitteilte. Die Aufnahmen zeigen demnach, dass der Kometenkern aus zwei deutlich getrennten Teilen besteht - gleichsam einem "Kopf" und einem "Körper". "Die Bilder erinnern mich vage an ein Quietscheentchen", erklärte der MPS-Forscher Carsten Güttler. "Dieser Komet scheint völlig anders zu sein als jeder andere, den wir zuvor gesehen haben."

