Hamburg (SID) - Die Hamburg Freezers feilen weiter an ihrem Kader für die kommende Spielzeit in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Am Donnerstag gaben die Hansestädter die Verpflichtung von Defensivspieler Sam Klassen bekannt. Der 25-jährige Kanadier kommt von den Greenville Road Warriors aus der US-Profiliga ECHL und erhält einen Einjahresvertrag. "Sam Klassen ist ein sehr talentierter Verteidiger, der hervorragende körperliche Voraussetzungen mitbringt", sagte Sportdirektor Stéphane Richer.

Gleichzeitig gab der Vorrundenprimus der abgelaufenen Saison bekannt, dass Stürmer Ralf Rinke, Torhüter Niklas Deske und Verteidiger Joel Keussen mit einer Förderlizenz ausgestattet wurden. Keussen, der vom Oberligisten EV Duisburg kommt, soll gemeinsam mit Rinke vermehrt bei den Pinguins Bremerhaven zum Einsatz kommen. Deske soll beim HSV Eishockey Spielpraxis sammeln.