Brüssel (AFP) Die Inflation in der Eurozone ist im Juni auf sehr niedrigem Stand stabil geblieben. Die Preise verteuerten sich im Schnitt um 0,5 Prozent, teilte das EU-Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mit und bestätigte damit erste Schätzungen von Ende Juni. Einen halben Prozentpunkt hatte die Rate auch im Mai und davor im März betragen. Das ist der niedrigste Stand seit der Finanzkrise der Jahre 2008 und 2009.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.