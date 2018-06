Brüssel (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel hat ihren 60. Geburtstag beim EU-Gipfel in Brüssel gefeiert. Finnlands Premierminister Alexander Stubb hatte Merkel gleich zu Beginn des Treffens gegen 20.00 Uhr am Vortag ein kleines Päckchen überreicht. Am Abend steht Merkel dann eine größere Feier bevor. Rund 1000 Gäste werden dazu in der CDU-Parteizentrale in Berlin erwartet. Der Historiker Jürgen Osterhammel will einen Vortrag über "Zeithorizonte der Geschichte" halten, zudem ist ein Grußwort von SPD-Chef Sigmar Gabriel geplant.

