Straßburg (AFP) Das Europaparlament hat ein Waffenembargo der EU gegen Russland gefordert. Bis zur Normalisierung der Lage in der Ostukraine müsse ein "kollektives Verbot" für den Verkauf von Waffen an Moskau gelten, verlangte das Straßburger Parlament am Donnerstag in einer Entschließung. Unter dieses Verbot müssten auch Güter fallen, die sowohl zivil als auch militärisch verwendet werden können.

