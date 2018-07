Paris (AFP) In Frankreich haben am Mittwoch erneut mehrere hundert Menschen gegen die israelischen Angriffe im Gazastreifen demonstriert. Im nordfranzösischen Lille gingen mehr als tausend Menschen auf die Straße, in Lyon mehrere hundert und in Paris rund 400. Vor dem Rathaus von Lyon riefen die Demonstranten Sprechchöre wie "Israel Mörder" oder "Boykottiert Israel". Kleinere Protestkundgebungen gab es auch in Nantes und vor dem EU-Parlament in Straßburg.

