Paris (AFP) Nach einer langen Durststrecke hat der französische Automobilkonzern PSA Peugeot Citroën im ersten Halbjahr wieder kräftig zulegen können: Um 5,5 Prozent stiegen weltweit die Verkäufe aufgrund einer wachsenden Nachfrage in China, aber auch in Europa, wie das Unternehmen am Donnerstag in Paris mitteilte. Allein in China legten die Verkäufe um 27,7 Prozent zu. Für Europa stiegen die Verkaufszahlen um 11,7 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2013. Schwierigkeiten hat PSA aber nach wie vor in Lateinamerika.

