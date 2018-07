London (SID) - Der 13-malige englische Fußball-Meister FC Arsenal hat den französischen Nationalspieler Mathieu Debuchy verpflichtet. Dies gab Arsenal am Donnerstag auf seiner Homepage bekannt. Der 28 Jahre alte Rechtsverteidiger kommt von Ligarivale Newcastle United zum Klub der deutschen Weltmeister Per Mertesacker, Mesut Özil und Lukas Podolski. Über Vertragslaufzeit und Ablösesumme machten die Gunners keine Angaben. Debuchy, der in Lille noch bis 2018 gebunden war, dürfte aber rund 20 Millionen Euro kosten.

Zuvor hatte Arsenal bereits den bereits chilenischen Angreifer Alexis Sánchez für knapp 38 Millionen Euro vom FC Barcelona verpflichtet. Auch Weltmeister Sami Khedira von Real Madrid soll vor dem Wechsel nach London stehen.