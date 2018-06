Madrid (dpa) - Spaniens Nationaltrainer Vincente del Bosque wird trotz der WM-Enttäuschung seinen bis 2016 laufenden Vertrag erfüllen.

"Ich habe die Kraft weiterzumachen. Und wenn es nötig ist, werde ich Entscheidungen treffen, wie ich es immer getan habe", sagte der 63-Jährige in seiner Heimatstadt Salamanca. Der Verband hat bereits erklärt, mit Del Bosque weitermachen zu wollen.

Die Spanier hatten bei der WM in Brasilien enttäuscht, waren als Welt- und Europameister schon in der Vorrunde ausgeschieden. "Die Mannschaft hat auch in der Niederlage Größe gezeigt", sagte Del Bosque nun. Bei der EM 2016 in Frankreich will er mit seinem Team wieder angreifen. "Wir wollen den Europameister-Titel verteidigen", kündigte er an. Del Bosque trainiert die Spanier seit 2008.