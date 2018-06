Newcastle (SID) - Der viermalige englische Fußball-Meister Newcastle United hat den niederländischen Nationalspieler Daryl Janmaat verpflichtet. Das bestätigten die Magpies am Donnerstag auf Twitter. Der 24 Jahre alte Rechtsverteidiger wechselt von Feyenoord Rotterdam auf die Insel. Über die Höhe der Ablösesumme und Vertragsdetails wurde nichts bekannt.

"Daryl hat eine exzellente WM gespielt und wir freuen uns darauf, dass er diese Form auch in Newcastle zeigt", sagte Teammanager Alan Pardew, der mit Janmaat den zum Ligarivalen FC Arsenal abgewanderten Mathieu Debuchy ersetzen will. Janmaat war mit Oranje in Brasilien Dritter geworden.

Zudem verpflichtete Newcastle den französischen Stürmer Emmanuel Rivière vom AS Monaco. Der 24-Jährige ist der bereits neunte Franzose im Kader der Magpies.