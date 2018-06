Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 17. Juli 2014:

29. Kalenderwoche

198. Tag des Jahres

Noch 167 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Krebs

Namenstag: Alexius, Charlotte, Donata, Gabriele, Hedwig, Marina

HISTORISCHE DATEN

2013 - Die Münchner Staatsanwaltschaft hat den Formel-1-Chef Bernie Ecclestone wegen Bestechung und Beihilfe zur Untreue angeklagt.

2012 - Der Berliner Senat beschließt knapp ein Viertel der teilprivatisierten Berliner Wasserbetriebe (BWB) vom Essener Energiekonzern RWE zurückzukaufen.

1994 - In Los Angeles wird Brasilien im Elfmeterschießen gegen Italien zum vierten Mal Fußballweltmeister.

1987 - In der DDR wird die Todesstrafe per Gesetz abgeschafft.

1979 - In Nicaragua endet der Bürgerkrieg. Diktator Anastasio Somoza flieht ins Exil.

1969 - In den USA wird "Easy Rider" von und mit Dennis Hopper uraufgeführt. Das Roadmovie wird zum Kultfilm der Hippie-Generation.

1955 - Der Vergnügungspark "Disneyland" wird in Anaheim (US-Bundesstaat Kalifornien) eröffnet.

1917 - Der bislang deutsche Name des britischen Königshauses Sachsen-Coburg-Gotha wird in "Haus Windsor" geändert. König Georg V. will keine Verwandtschaft mit dem Kriegsgegner Deutschland dokumentieren.

1854 - In Österreich wird die Semmeringbahn eröffnet, die als Vorbild für alle späteren Alpenstrecken Europas gilt.

AUCH DAS NOCH

1997 - dpa meldet: Im Glauben, der Strom sei ihr wegen zu geringen Verbrauchs abgeschaltet worden, hat eine 86 Jahre alte Britin zwei Jahrzehnte lang mit Öllampen, Kerzenlicht und Gasofen gelebt. Jetzt stellte sich heraus, dass bei Kabelarbeiten im Jahre 1977 versehentlich die Stromleitung durchtrennt wurde.

GEBURTSTAGE

1954 - Angela Merkel (60), deutsche Politikerin (CDU)

1939 - Milva (75), italienische Sängerin ("Zusammenleben")

1934 - Rainer Kirsch (80), deutscher Schriftsteller ("Heinrich Schlaghands Höllenfahrt")

1924 - Lilian Benningsen (90), deutsche Opern-Sängerin

1899 - James Cagney, amerikanischer Schauspieler ("Eins, zwei, drei"), gest. 1986

TODESTAGE

2006 - Mickey Spillane, amerikanischer Krimiautor ("Ich, der Richter"), geb. 1918

1959 - Billie Holiday, amerikanische Jazzsängerin ("Strange Fruit"), geb. 1915