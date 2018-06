Luxemburg (AFP) Das EU-weite Verbot eines Patents auf menschliche Embryonen soll nur dann gelten, wenn der Embryo sich zu einem Menschen entwickeln kann. Diese Auffassung hat am Donnerstag der einflussreiche Rechtsgutachter beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg, Pedro Cruz Villalón, vertreten. Danach sollen die einzelnen Mitgliedsstaaten aber auch strengere Regelungen treffen können. Der EuGH wird sein Urteil voraussichtlich zum Jahresende verkünden. Die Rechtsgutachten sind für das Gericht nicht bindend, der EuGH folgt ihnen aber in den allermeisten Fällen.

