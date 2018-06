Köln (dpa) - In Deutschland werden nach einer Untersuchung des Handelsforschungsinstituts EHI noch immer vier von fünf Einkäufen im Handel bar bezahlt. Nur bei 20 Prozent der Einkäufe zücken die Kunden eine Giro- oder Kreditkarte, wie die Kölner Forscher in ihrer Studie herausfanden. Allerdings handelt es sich dann oft um größere Einkaufe. Gemessen am Umsatz liegt der Anteil der Bargeldgeschäfte deshalb nur noch bei 54,4 Prozent. Doch werde inzwischen auch bei kleineren Einkaufsbeträgen immer häufiger zur Karte gegriffen, beobachtete das EHI.

