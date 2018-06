Jerusalem (AFP) Die israelische Armee hat am Donnerstagmorgen nach eigenen Angaben eine "Terrorattacke" aus dem Gazastreifen auf einen Kibbuz vereitelt. Nur wenige Stunden vor Beginn einer kurzen "humanitären Feuerpause" seien mindestens 13 bewaffnete Palästinenser durch einen versteckten Tunnel in den Süden Israels eingedrungen, sagte Armeesprecher Peter Lerner der Presse. Die Kämpfer seien in Richtung des Kibbuz Sufa aufgebrochen, der etwa einen Kilometer vom Tunnelausgang entfernt liege.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.