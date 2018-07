Hongkong (AFP) Kurz vor dem 40. Geburtstag der japanischen Kultfigur Hello Kitty hat deren Designerin Yuko Yamaguchi deren Langlebigkeit gerühmt. "Es gibt schon drei Generationen von Fans, die Hello Kitty mögen, und ich hoffe, es wird in der Zukunft noch mehr geben", sagte Yamaguchi am Donnerstag auf einer Buchmesse in Hongkong.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.