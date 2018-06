Los Angeles (dpa) - Ein US-Bundesgericht hat die Todesstrafe im Bundesstaat Kalifornien für verfassungswidrig erklärt. Die Umsetzung funktioniere so schlecht und sei von Verzögerungen geprägt, dass sie gegen die Verfassung des Bundesstaates verstoße, so der Richter. Seit 1978 seien von 900 Todesurteilen nur 13 umgesetzt worden. Bei einer so niedrigen Vollstreckungsrate sei die Strafe willkürlich. Sie diene nicht der Abschreckung und habe ihre Wirkung verloren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.