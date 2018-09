Magdeburg (dpa) - Formel-1-Pilot Felipe Massa ist sehr abergläubisch. Er pflege viele Rituale, sagte er in Magdeburg. Dazu zähle, dass er immer mit dem rechten Fuß zuerst ins Auto steige. Und wenn es bei der Qualifikation für ein Rennen am Samstag gut laufe, behalte er die Unterhosen schon mal bis zum Sonntag an, sagte der 33-Jährige. In seiner Freizeit lasse er es eher ruhig angehen, und bei seinem Hobby, dem Motorradfahren, sei er sehr vorsichtig, sagte er bei einem Besuch des Helmherstellers Schubert GmbH.

