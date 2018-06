Mainz (dpa) - Der Skandal um das gefälschte Ranking beim ZDF-Showzweiteiler "Deutschlands Beste!" hat Konsequenzen: Unterhaltungschef Oliver Fuchs tritt zurück. Intendant Thomas Bellut habe das Angebot angenommen, teilte das ZDF am Donnerstag mit.

"Fuchs ist mit sofortiger Wirkung freigestellt", sagte ein Sprecher. Außerdem habe eine Teamleiterin ihre Führungsfunktion eingebüßt, sie sei wie eine weitere Redakteurin abgemahnt worden.

Der Sender präsentierte am 2. und 3. Juli im Zweiteiler "Deutschlands Beste!" die angeblich nach Umfragen beliebtesten 50 Frauen und Männer. Die Redaktion hatte dem ZDF zufolge aber das Ranking manipuliert - eingeladene Gäste seien hochgestuft worden. Der Mainzer Sender will die Reihe nun ganz einstellen und weitere Konsequenzen ziehen. Der nächste Schritt soll am 25. Juli folgen: Dem Programmausschuss des Fernsehrats sollen entsprechende Vorschläge unterbreitet werden, damit die Wiederholung solch eines Falls ausgeschlossen bleibe.

Der Showchef wusste laut ZDF nichts von der Manipulation. Das Fehlverhalten habe bei der Redaktion gelegen. Was war passiert? Für die Shows gab es drei Umfragen: eine des Instituts Forsa in zwei Stufen, eine via ZDF online und eine der TV-Zeitschrift "Hörzu". Daraus habe aber keine repräsentative Umfrage erstellt werden können. Die Teamleiterin der Redaktion habe deshalb beschlossen, die Online- und die "Hörzu"-Umfragen nicht zu berücksichtigen, ohne die Vorgesetzten zu informieren. Dann habe die Redaktion eigenmächtig die Forsa-Liste verändert.

Der medienpolitische Sprecher der Fraktion Die Linke, Harald Petzold, stellte die Frage nach dem "generellen Klima, das Verstöße gegen den

"vorbehaltlosen Willen zur Wahrhaftigkeit", wie er in den

Programmrichtlinien des ZDF festgeschrieben ist, möglich macht", wie es in einer Mitteilung hieß. "Solange die Senderführung hier nicht eindeutig Konsequenzen zieht, die eine Wiederholung ein für allemal

ausschließen, bleibt der Unterhaltungschef ein Bauernopfer und

die Glaubwürdigkeit des Senders beeinträchtigt."



Beim Ranking lagen in der Show Altkanzler Helmut Schmidt (SPD) und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) jeweils auf Platz eins. Doch Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) stieg bei den Männern nachträglich von Platz 10 auf 6 auf, Fußballlegende Franz Beckenbauer von 31 auf 9. ZDF-Moderator Claus Kleber kletterte von Platz 39 auf 28, Michael "Bully" Herbig von 42 auf 36. Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) fiel von Platz 6 auf 11, RTL-Anchorman Peter Kloeppel von 27 auf 39, "Tagesschau"-Sprecher Jan Hofer rutschte von 36 auf 42.

Bei den Frauen verbesserte sich Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) von Platz 5 auf 4, Sängerin Helene Fischer stieg von Platz 10 auf 5 auf, Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) fiel von Rang 4 auf 6.

Deutschlands Beste!