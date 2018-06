Hockenheim (dpa) - Sebastian Vettel durchlebt in dieser Saison die schlimmste Pannenserie seiner Formel-1-Karriere. Um sich aufzubauen, unternimmt der Red-Bull-Pilot bisweilen eine Reise in die Vergangenheit.

"Von einem sehr guten Freund habe ich einen Spruch, den ich mir sehr oft vorlese: "Vergiss jetzt die Leute um dich herum, erinnere dich an den kleinen Jungen, der in Go-Karts Rennen gefahren ist, erinnere dich an das, wovon du geträumt hast, und was dieser kleine Junge eines Tages erreichen wollte und was sein Ziel war. Fahr für ihn"", zitierte die BBC den Heppenheimer vor dem zehnten Saisonlauf auf dem Hockenheimring.

BBC-Artikel

Deutschland-Rennen