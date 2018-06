Gaza (AFP) Nach zehntägigen Tagen Luftangriffen hat Israel eine Bodenoffensive im Gazastreifen begonnen. Das Militär solle in das Palästinensergebiet vorrücken, um "Tunnel, die für Terrorakte in Israel genutzt werden, zu zerstören", erklärte die israelische Regierung am Donnerstagabend. Zuvor waren Bemühungen um einen dauerhaften Waffenstillstand in dem Konflikt mit inzwischen mehr als 240 Toten erneut gescheitert.

