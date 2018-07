Gaza (AFP) Nach dem israelischen Militär hat auch die radikalislamische Hamas einer fünfstündigen Feuerpause am Donnerstag zugestimmt. Das teilte ein Sprecher der Palästinenserorganisation in der Nacht zum Donnerstag mit. Die israelische Armee hatte am Mittwochabend angekündigt, dass es aus "humanitären" Gründen in der Zeit von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr Ortszeit (09.00 Uhr bis 14.00 Uhr MESZ) keine Angriffe auf Ziele im Gazastreifen geben werde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.