Jerusalem (AFP) Im Konflikt zwischen Israel und der radikalen Palästinenserorganisation Hamas sind in einer vom UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) im Gazastreifen betriebenen Schule Raketen gefunden worden. Wie die UN-Organisation am Donnerstag mitteilte, wurden am Vortag in einer derzeit leer stehenden Einrichtung etwa 20 Geschosse entdeckt. Das Hilfswerk verurteilte das Verstecken der Waffen in der Schule als "schamlose Verletzung" des internationalen Rechts.

