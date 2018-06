Warschau (AFP) In einem westpolnischen Dorf haben sieben Menschen in einer Jauchegrupe einen qualvollen Tod erlitten: Nachdem eine Frau in die 50 Quadratmeter und drei Meter tiefe Grube gefallen war, versuchten sieben andere, ihr zur Hilfe zu kommen, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Nur eine 45-Jährige überlebte die Tragödie, alle anderen ertranken oder erstickten. Die einzige Überlebende schwebte nach Angaben ihrer Ärzte in Lebensgefahr.

