Washington (dpa) - Der private Raumfrachter "Cygnus" hat erfolgreich an der Internationalen Raumstation ISS angedockt. Unter anderem mit der Hilfe des auf der ISS stationierten deutschen Astronauten Alexander Gerst sei der Frachter an der Station befestigt worden, teilten die US-Raumfahrtbehörde Nasa und die Firma Orbital Sciences mit, die "Cygnus" entwickelt hat. Der Frachter war am Sonntag von einem Weltraumbahnhof im US-Bundesstaat Virginia aufgebrochen. Er bringt Nachschub und wissenschaftliche Experimente mit zur ISS.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.