New York (AFP) Russland ist dem Vorwurf aus Kiew entgegengetreten, seine Luftwaffe habe ein ukrainisches Kampfflugzeug im Luftraum über der Ukraine abgeschossen. "Wir waren das nicht", versicherte Russlands UN-Botschafter Witali Tschurkin am Donnerstag vor Journalisten in New York. Die russische Nachrichtenagentur Interfax zitierte einen ranghohen Vertreter des russischen Verteidigungsministeriums mit den Worten: "Das ist genauso absurd wie alle vorherigen Anschuldigungen der Behörden in Kiew gegen das russische Verteidigungsministerium."

