Singapur (AFP) Die Regierung in Singapur hat Vermittlungsagenturen von Hausangestellten aufgefordert, Dienstmädchen nicht wie Waren anzubieten. In einer Mitteilung an die Vermittler, die am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP vorlag, zeigte sich das Arbeitsministerium besorgt über die "unsensible und unangemessene" Darstellung von Haushaltshilfen in Anzeigen oder bei Vorführungen in Einkaufszentren. Werbung, die günstige Preise und Rabatte verspreche, vermittle "ungewollt" den Eindruck, dass ausländische Haushaltshilfen wie Waren gehandelt würden.

