Den Haag (SID) - Beim Grand Slam der Beachvolleyballer im niederländischen Den Haag sind drei deutsche Frauen-Duos in die K.o.-Runde eingezogen. Neben den in der vergangenen Woche in Gstaad erfolgreichen Katrin Holtwick und Ilka Semmler (Essen) überstanden die Vize-Weltmeisterinnen Karla Borger und Britta Büthe (Stuttgart) sowie Laura Ludwig und Julia Sude (Friedrichshafen) die Gruppenphase, müssen auf dem Weg ins Achtelfinale aber am Freitag allesamt den Umweg über die erste K.o.-Runde nehmen.

Einzig die Qualifikantinnen Chantal Laboureur/Julia Großner (Stuttgart/Berlin) verpassten als Letzte der Gruppe H den Sprung in die nächste Runde.