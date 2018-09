Seoul (AFP) Fünf Einsatzkräfte, die sich an der Suche nach den letzten vermissten Toten der untergegangenen südkoreanischen Fähre "Sewol" beteiligt hatten, sind beim Absturz ihres Hubschraubers ums Leben gekommen. Die Maschine stürzte am Donnerstag aus zunächst nicht bekannter Ursache in ein Wohngebiet der südkoreanischen Stadt Gwangju. Nach Angaben von Feuerwehrchef Moon Ki-Shik überlebte keiner der Insassen das Unglück. Zudem wurde ein Jugendlicher von Trümmerteilen verletzt, als der Helikopter nur knapp neben einem Wohnhaus zu Boden ging.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.