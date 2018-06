Toronto (dpa) - Einmachglas to go: "Mason Jar" steht im amerikanischen Englisch für Einweckglas. Im Zuge des Revivals des guten alten Einkochens finden viele in den USA oder Kanada, dass sich die Gläser auch als Becher für Drinks eignen.

Es ist angesagt, mit einem "Mason Jar" beim Picknick im Park aufzutauchen oder damit auszugehen. Cocktails oder Longdrinks wie Gin and Tonic werden zu Hause in den verschließbaren Gläsern fertig gemixt, um sie dann unterwegs zu trinken.

Der Kaffeebecher auf der Straße bekommt Konkurrenz. Der Trend schwappt nach Europa.