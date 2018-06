Tunis (AFP) In Tunesien haben Aufständische zwei Armeeposten an der Grenze zu Algerien angegriffen und mindestens vier Soldaten getötet. Mehrere weitere Soldaten seien bei den Gefechten mit zwei "Terrorgruppen" am Mittwochabend verletzt worden, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Auch einer der Angreifer sei getötet worden. Ein Einsatz zur Bergung der Verletzten und zur Verfolgung der "Terroristen" dauerte demnach am Donnerstagmorgen noch an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.