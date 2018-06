Kabul (AFP) Aufständische haben am Donnerstag den Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul angegriffen. Wie das afghanische Innenministerium mitteilte, griffen die Rebellen den Flughafen am frühen Morgen mit automatischen Waffen und Panzerfäusten an und eroberten ein im Bau befindliches Gebäude auf dem Gelände. Sicherheitskräfte hätten das Gebiet umstellt. Über mögliche Opfer wurde zunächst nichts bekannt.

