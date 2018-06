Amsterdam (AFP) An Bord der in der Ostukraine abgestürzten malaysischen Passagiermaschine haben sich nach Angaben der Fluggesellschaft auch mindestens vier deutsche Staatsbürger befunden. Unter den insgesamt 298 Insassen seien zudem 154 Niederländer und 27 Australier gewesen, teilte ein Vertreter der Fluggesellschaft Malaysia Airlines am Donnerstag am Amsterdamer Flughafen Schiphol mit. Es seien insgesamt 283 Passagiere und 15 Crewmitglieder an Bord gewesen. Zunächst war nach dem Absturz von insgesamt 295 Insassen die Rede gewesen.

