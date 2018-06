Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama erwägt eine Verlängerung der Atomgespräche mit dem Iran. Bei den Verhandlungen seien in den vergangenen Monaten "echte Fortschritte in mehreren Bereichen" erzielt worden, sagte Obama am Mittwoch in Washington. Die Delegation der USA werde bis zum Ablauf der Frist am Sonntag entscheiden, "ob mehr Zeit nötig ist".

