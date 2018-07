New York (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat eine internationale Untersuchung des Absturzes eines malaysischen Passagierflugzeugs in der Ostukraine gefordert. Vor Journalisten in New York sagte Ban am Donnerstag, es müsse eine "umfassende, transparente und internationale Untersuchung" des Vorfalls geben. Großbritannien beantragte unterdessen eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats. Das Treffen werde wahrscheinlich am Freitagnachmittag (Ortszeit) stattfinden, hieß es aus Diplomatenkreisen.

