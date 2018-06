Washington (AFP) Das in der Ostukraine abgestürzte malaysische Passagierflugzeug ist nach Angaben der USA abgeschossen worden. US-Geheimdienstexperten gehen "stark" davon aus, dass die Maschine von einer Boden-Luft-Rakete getroffen wurde, wie die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus Regierungskreisen in Washington erfuhr. Derzeit würden die Experten untersuchen, ob die prorussischen Separatisten, die ukrainischen Streitkräfte oder gar die russische Armee für den Abschuss verantwortlich seien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.