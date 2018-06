Washington (AFP) Die USA haben ihre Unterstützung bei der Aufklärung des Absturzes eines Passagierflugzeugs im Osten der Ukraine zugesagt. "Die Vereinigten Staaten werden jede mögliche Hilfe anbieten, um festzustellen, was passiert ist und warum", sagte US-Präsident Barack Obama am Donnerstag. Vizepräsident Joe Biden übermittelte das Angebot nach Angaben des Weißen Haus in einem Telefonat mit dem ukrainischen Staatschef Petro Poroschenko.

