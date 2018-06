Kiew (AFP) Ein malaysisches Passagierflugzeug ist Medienberichten zufolge in der ostukrainischen Unruheregion Donezk abgestürzt. Wie die Nachrichtenagenturen Interfax-Ukraine und Itar-Tass aus Russland am Donnerstag berichteten, war die Boeing-Maschine unterwegs von Amsterdam nach Kuala Lumpur. Sie sei in 10.000 Metern Höhe von den Radarschirmen verschwunden und nahe der Ortschaft Schachtarsk abgestürzt. In der Region Donezk kämpfen ukrainische Regierungstruppen seit Wochen gegen prorussische Separatisten.

