Kiew (AFP) Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko schließt nicht aus, dass das in der Ostukraine abgestürzte malaysische Passagierflugzeug abgeschossen wurde. Sein Büro verbreitete am Donnerstag eine Stellungnahme des Staatschefs, der vom "dritten tragischen Fall in den vergangenen Tagen" sprach, nachdem zuvor bereits ein Kampfjet und eine Transportmaschine des ukrainischen Militärs "von russischem Staatsgebiet aus" abgeschossen worden seien. "Wir betonen, dass die ukrainischen Streitkräfte keine Schüsse abgegeben haben, die dazu geeignet wären, Ziele in der Luft zu treffen", hieß es weiter.

