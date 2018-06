Brüssel (dpa) - Die EU fordert eine internationale Untersuchung des Absturzes der Passagiermaschine der Malaysia Airlines. Bei dem Unglück in der Ostukraine kamen 295 Passagiere und Besatzungsmitglieder ums Leben.

Es müsse freien Zugang zu der Absturzstelle geben, forderte die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton am Donnerstagabend in Brüssel. "Die Umstände müssen ohne Verzögerung aufgeklärt werden(...)", so die Britin. Die ukrainische Führung und die Separatisten machen sich gegenseitig für den Abschuss des Flugzeuges verantwortlich. Der Konflikt in der Ostukraine müsse zu einem Ende kommen, forderte Ashton.