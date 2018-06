Amman (AFP) Unter den syrischen Flüchtlingen in Jordanien hat die Zahl der Früh- und Zwangsverheiratungen von Mädchen drastisch zugenommen. Das geht aus einem Bericht der US-Organisation Save the Children mit dem Titel "Zu jung zum Heiraten" hervor, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Demnach waren vor Beginn des bewaffneten Konflikts in Syrien vor drei Jahren 13 Prozent der Mädchen bei ihrer Heirat jünger als 18 Jahre alt. Diese Zahl stieg nach Angaben der UN-Kinderhilfswerks Unicef auf mittlerweile 32 Prozent.

