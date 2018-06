Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama und der russische Staatschef Wladmir Putin haben am Donnerstag wegen der Krise in der Ukraine telefoniert. Der genaue Inhalt des Gesprächs war unklar: Während das Weiße Haus mitteilte, dass sich das Telefonat um die neuen Sanktionen gegen Russland gedreht habe, erklärte der Kreml, dass auch der Absturz eines malaysischen Passagierflugzeugs in der Ostukraine Thema gewesen sei. Die ukrainische Regierung schließt nicht aus, dass die Maschine am Donnerstag abgeschossen wurde.

