New York (AFP) Ein Jahrzehnt nach ihrer Festnahme in Großbritannien sind in den USA zwei Briten wegen Unterstützung der Taliban zu zwölfeinhalb beziehungsweise acht Jahren Gefängnis verurteilt worden. In ihrem Urteil blieb die Richterin Janet Hall von einem Gericht in New Haven im US-Staat Connecticut am Mittwoch hinter dem von der Staatsanwaltschaft geforderten Strafmaß zurück. Britische Menschenrechtler hatten sich energisch gegen die Auslieferung der beiden Männer vor zwei Jahren gestemmt. Da ihnen ihre lange Haftzeit angerechnet wird, könnten sie nun rasch freikommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.