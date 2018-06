Sydney (AFP) In dem in der Ostukraine abgestürzten Passagierflugzeug saßen offenbar auch viele Teilnehmer der Welt-Aids-Konferenz, die am Sonntag im australischen Melbourne beginnt. Der Chef des UN-Aidsprogramms, Michel Sidibe, schrieb am Freitag im Kurznachrichtendienst Twitter, dass "viele Passagiere" auf dem Weg zu der Konferenz gewesen seien. Seine "Gedanken und Gebete" seien bei den Familien der Insassen von Flug MH17, die "tragischerweise" ums Leben gekommen seien. Die Internationale Aids-Stiftung bestätigte in einer Erklärung, dass "etliche unserer Kollegen und Freunde" in dem Flugzeug saßen.

