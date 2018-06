Los Angeles (SID) - Die Los Angeles Lakers haben Routinier Carlos Boozer von den Chicago Bulls verpflichtet. Das gab der Klub aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA am Donnerstag bekannt. "Carlos ist ein Veteran, ein erfahrener All-Star und eine willkommene Ergänzung in unserem Team", sagte Mitch Kupchak, General Manager der Lakers.

Die Bulls nutzten die sogenannte Amnestie-Klausel, um sich nach vier Jahren von Boozer zu trennen. Der 32-Jährige erhält die ihm zustehenden 16,8 Millionen Dollar für sein letztes Vertragsjahr nach wie vor, doch der Betrag wird bei der Berechnung der Gehaltsobergrenze der Bulls nicht mehr berücksichtigt.

Daher konnten sich andere Klubs, die noch genug Luft bis zur Gehaltsobergrenze hatten, an einem stillen Bieterverfahren um Boozer beteiligen, das die Lakers gewannen. Über die Vertragsmodalitäten vereinbarten beide Parteien Stillschweigen. Laut ESPN.com soll Boozer vom 16-maligen Meister 3,25 Millionen Dollar erhalten. Der in Aschaffenburg geborene Power Forward erzielte im Schnitt 15,5 Punkte und neun Rebounds in 280 Spielen für Chicago.