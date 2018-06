Manila (AFP) Der Taifun "Rammasun" ist nach seinem Durchzug über die Philippinen am Freitag in China auf Land getroffen. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 216 Stundenkilometern erreichte der mächtige Sturm die bei Touristen beliebte südliche Insel Hainan, wie der chinesische Wetterdienst mitteilte. Der Dienst gab einen Alarm der Stufe rot aus, die höchste Stufe auf seiner Skala. In der Stadt Wenchang wurde ein Mann von Trümmern seines Hauses erschlagen, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua meldete.

